В Крыму зафиксирован новый случай завоза коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 7 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 случай завозной – житель Ялты вернулся из Москвы и находился на самоизоляции. У 2 человек – в Феодосии и Белогорске – инфекцию определили по анализам, сданным в частных лабораториях. Остальные заразились в уже известных очагах.

Всего с начала эпидемии коронавирус подтвержден у 546 человек, 17 из них скончались.

Из продолжающих лечение 11 находятся в тяжелом состоянии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.06.20

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