В Крыму переполох и чудеса: в ожидании ревизии из Москвы проблемы решаются сами собой

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ближайшее время приедет в Крым, чтобы проверить ход работ в рамках федеральной целеворй программы развития РК и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта новость вызвала на полуострове большой переполох. Так, в минувший четверг произошло чудо, точнее – о нем заявил вице-премьер РК Евгений Кабанов: за неделю список из 44 объектов ФЦП, работы по которым отставали от графика, сократился до 6.

По всей видимости, такие впечатляющие темпы решения проблемы должны продемонстрировать ревизору из Москвы, что «Аксенов и Ко прогрессивно подходят к реализации федеральных денег, а не просто деребанят, свалив все на неуловимых подрядчиков», – пишет telegram-канал #ЧКХ.

Не менее впечатляющей выглядит и критика в адрес ГИП «Монолит» от министра строительства и архитектуры РК Михаила Храмова. «Монолит», который связывают с семьей главы РК Сергея Аксенова (а он это отрицает), строит детский сад на 200 мест в симферопольском районе «Крымская роза»: «Ситуация на объекте катастрофическая: генподрядчик в лице ГИП «Монолит» работу не организовал, материалами и техникой объект не обеспечен, трудятся трое рабочих, хотя финансирование доведено в полном объеме».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.06.20

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