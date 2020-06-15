Порошенко обвинил Януковича в сдаче Крыма

В Киевском апелляционном суде допросили экс-президента Украины Петра Порошенко. Он проходит свидетелем по делу о госизмене другого экс-президента страны Виктора Януковича.

Как уже сообщал «Новый День», в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и, поскольку экс-президент находится за пределами Незалежной, заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сторона защиты подала апелляционные жалобы, которые сейчас и рассматриваются в Киевском апелляционном суде.

Сегодня Порошенко заявил, что именно Янукович виноват в потере Крыма. По словам экс-президента, его предшественник «пригласил» на полуостров российские войска, которые Порошенко, якобы, лично видел в начале 2014 года в Крыму.

Суд снял около 70% вопросов адвокатов Януковича, заданных Порошенко, в том числе и является ли экс-прокурор Украины Юрий Луценко ему родственником.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.06.20

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