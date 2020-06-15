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Понедельник, 15 июня 2020, 14:29 мск

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Украина собирается принудить Россию к международному диалогу по Крыму

Правительство Украины намерено с помощью западных партнёров создать «диалоговую платформу» высокого уровня по Крыму и «модернизировать диалог» с Россией по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в доработанном варианте обновлённой программы украинского кабмина.

«Необходимо при поддержке международных партнеров искать возможности для модернизации диалога с Российской Федерацией относительно Донбасса, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня относительно Крыма и города Севастополя», – приводит ТАСС текст документа.

Кроме того, для «освобождения и реинтеграции оккупированных территорий» Киев собирается укреплять оборону, инвестировать в вооружённые силы, спецслужбы и развивать территориальную оборону.

Отметим, Москва не раз заявляла о том, что вопрос Крыма не обсуждается, а российский статус полуострова закреплён законами Российской Федерации.

Симферополь, Иван Капустин

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