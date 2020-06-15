МИД РФ обвинил НАТО в провоцировании войны в Донбассе

Принятая Североатлантическим Альянсом программа «расширения партнёрства для Украины» – это чёткий сигнал, демонстрирующий, что НАТО не заинтересована в мирном разрешении вооружённого конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, НАТО провоцирует украинскую «партию войны» на дальнейшую эскалацию боевых действий на востоке страны.

«Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе – это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу», – приводит РИА Новости слова Грушко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба торжественно объявил о предоставлении Украине статуса «Партнера расширенных возможностей в НАТО».

Тем временем в Альянсе поспешили подчеркнуть, что расширение партнёрства не даёт Украине права рассчитывать на вступление в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.20

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