В Крыму отменили еще ряд ограничений

В Крыму ввели новые послабления режима ограничений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов заявил, что в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» будут внесены очередные изменения по ослаблению мер, принимаемых для противодействия новой коронавирусной инфекции.

В числе прочего разрешается деятельность автокинотеатров, а также снимаются ограничения по ОКВЭД «образование профессиональное дополнительное».

Кроме того, можно возобновить работу механических аттракционов, за исключением лабиринтов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.06.20

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