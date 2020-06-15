Ракетный крейсер «Украина» превратят в морскую мишень для отработки ударов по крейсеру «Москва»

В Киеве принято решение поскорее избавиться от недостроенного ракетного крейсера «Украина».

Крейсер был передан Борисом Ельциным «Незалежной» в 1993 году по договору о разделе Черноморского флота и при президенте Леониде Кучме доведён до 95% готовности. Однако затем работы встали, корпус покрылся ржавчиной, а оборудование и вооружение уже устарело.

Теперь принято решение окончательно снять с баланса корабль, который является аналогом ракетного крейсера «Москва» (проект – 1164) – флагмана черноморского флота РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о скорой утилизации «Украины» объявил со ссылкой на свои источники в минобороны страны киевский военный эксперт Тарас Чмут.

По словам Чмута, кроме распила корабля на металлолом, рассматривается вариант его использования в качестве морской мишени для отработки технических параметров и боевых возможностей новой украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

«Предполагается снять всё вооружение и системы для дальнейшей установки на (корабли) «Сагайдачный», «Прилуки», «Олефиренко» и другие уже имеющиеся корабли/катера/судна.

Корпус или утилизировать на металл через аукцион, или использовать в качестве мишени для «Нептуна»/авиации/торпед. Заодно и проверим сильные/слабые стороны 1164 проекта.

Можно расстрелять из Р-360МЦ, можно затопить под туристическую локацию. Ключевое – закрыть этот вопрос раз и навсегда», – приводит слова Чмута «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.06.20

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