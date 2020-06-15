В Севастополе умудрились создать очереди у входа в детские сады

В Севастополе умудрились создать очереди в детские сады.

Как уже сообщал «Новый День», с 15 июня в городе отменено большинство ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Поскольку многие горожане вернулись на работу, детские сады с сегодняшнего дня должны были возобновить свою деятельность в полном режиме. Однако дошкольные учреждения оказались не готовы к работе в условиях эпидемиях и не продумали, как организовать работу с соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

В результате сегодня утром перед детскими садами выстроилась очередь из родителей и малышей.

Проблему признал и врио губернатора Михаил Развожаев: «Очереди по 100 человек стоят на входе в детские сады, – сообщил он. – Понятно, наверное, проводят термометрию и все, что приписано Роспотребнадзором, чтобы соответствующим образом в садик, как в «чистую зону», запускать ребятишек после проверки. Но маленький холл, 20-30 родителей с детьми, все в тесном помещении, естественно, все без масок. С чем боремся-то тогда?»

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 15.06.20

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