Правительство Крыма повадилось на Кубу: в этом году планируется очередной визит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане уже посещали остров Свободы в 2019 году. О перспективах сотрудничества говорили много, но ничем конкретным это не закончилось. В конце концов, решили отправить на Кубу новую делегацию.

Визит, по словам вице-премьер Георгий Мурадов, бизнес-миссия планируется на конце года.

Мурадов предполагает, что кубинцев могут заинтересовать крымские продукты питания эфирные масла и промышленные изделия. Правда, заинтересованных в таком сотрудничестве с кубинской стороны пока не нашли.

Симферополь Июнь 16, Олег Яковенко

Симферополь Июнь 16. Другие новости 15.06.20

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