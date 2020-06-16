Туристы повезли коронавирус в Крым

За сутки в Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два случая завозных: туристы прибыли в Ялту из Красноярска. Продолжается распространение инфекции в Евпаторийской городской больнице – заболели еще три пациента и один сотрудник. Еще трое – в Симферополе, Красноперекопском и Сакском районах – были госпитализированы с внебольничной пневмонией, но у них оказался коронавирус.

Остальные инфицированы в уже известных очагах.

В целом, с начала эпидемии в РК выявлен 561 зараженный, 17 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.06.20

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