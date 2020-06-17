Крым и Севастополь в очередной раз провалили ФЦП собственного развития

Федеральная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» оказалась наименее результативной по итогам 2019 года: уровень выполнения запланированных мероприятий оказался ниже среднего по России и не достиг 80%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в бюджете РФ предусмотрено финансирование 42 целевых государственных программы, на которые приходится 70% всех расходов – порядка 10 трлн рублей.

В 2019 году федерация выделила на их реализацию больше, чем собиралась, – 11,2 трлн рублей.

При этом регионы вкладывать сами в себя не торопились и выделили лишь 67% от плана. Меньше всего тратились на развитие транспортной системы (13,9% от необходимого) и охрану окружающей среды (2,5%). А на программу «Содействие занятости населения» субъекты и вовсе не выделили ни рубля.

Общая сумма освоенных денег, за счет всех источников софинансирования, составила 18,5 трлн рублей или 97% от заложенного показателя.

В списке наименее результативных программ, опубликованном в докладе Минэкономразвития по итогам 2019 года, ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» стоит на первом месте.

В список также включены: – «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

– «Социально-экономическое развитие Калининградской области»

– «Научно-технологическое развитие РФ» (Минобрнауки);

– «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

– «Развитие оборонно-промышленного комплекса»;

– «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития).

В Минэкономразвития, помимо низкой степени исполнения и крайне скромного уровня софинансирования, отмечает и неудовлетворенную деятельность ответственных исполнителей, эффективность которых по половине госпрограмм не превышает 70%.

«Низкий КПД мероприятий связан с отсутствием привязки целевых показателей к конкретным мерам их достижения, а в кризис подобные инструменты и вовсе теряют смысл», – цитируют «Известия» экспертное заключение.

В пресс-службе главы Республики Крым исполнение ФЦП не комментируют, заявляя госпрограмма социально-экономического развития полуострова не находится в ведении республиканского правительства.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.06.20

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