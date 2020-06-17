В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом: 81-летний мужчина долго находился в реанимации, у него бюыло множество хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждены 14 новых случаев коронавируса.

9 человек инфицированы в Евпаторийской городской больнице. Всего на сегодняшний день в этом очаге зафиксировано 34 зараженных (24 пациента и 10 медиков), реанимационное, терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения закрыты на карантин.

Житель Сакского района тоже заразился в уже известном очаге. У жителя Судака и трех симферопольцев коронавирус выявили при постановке диагноза «внебольничная пневмония».

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 575 зараженных коронавирусом. 18 из них скончались. Из продолжающих лечение 11 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.06.20

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