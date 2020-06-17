На популярном пляже Севастополя на отдыхающих рухнул навес, власти поспешили откреститься от ЧП

Купальный сезон в Севастополе начался с ЧП. Правительство города поспешило свалить вину на «неизвестных коммерсантов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пляже в районе парка Победы упал навес, под которым находились больше десятка шезлонгов. Пострадал как минимум 1 человек: женщине пробило голову.

В правительстве города заявили, что данная территория не должна была эксплуатироваться, и сейчас ищут того, кто установил на пляже шезлонги и занимался коммерческой деятельностью.

Напомним, в конце мая на набережной парка Победы началась реконструкция. Тогда городские власти заявили, что пляж закрыт не будет, но не сможет работать в полноценном режиме. «Будет вывешено объявление, что пляж не функционирует, – говорил вице-губернатор Владимир Базаров. – Ответственность здесь за жизнь и здоровье граждан никто нести не будет».

При этом в перечне пляжей на 2020 год, опубликованном на сайте правительства Севастополя 6 июня, пляж «Парк Победы» находится на 14 месте в разделе «Пляжи, организованные на основании иных правоустанавливающих документов». Ответственным за его эксплуатацию определено ГБУ «Парки и скверы».

Всего в перечне 34 пляжа. Из списка, действовавшего в прошлом году, исключили пляжи «Дельфин» в бухте Ласпи и Батилиман, занимающий около половины всей южнобережной зоны Севастополя. А всего за последние 5 лет число пляжей в городе сократилось почти на треть – с 50 до 34.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.06.20

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