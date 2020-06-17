Украина предъявила России новое обвинение по Крыму

Украина направила в ООН жалобу, что Россия насильно выдает свои паспорта жителям Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киев просит генсека ООН Антониу Гутерреша принять меры по выявленным Киевом фактам «нарушения международного права».

Отметим, что многие жители Крыма, оформляя российское гражданство после присоединения полуострова к РФ, сохранили украинские паспорта, спокойно ездят по ним в соседнюю и другие страны. У РФ и Украины нет соглашения о двойном гражданстве, но в отношении крымчан на это закрывают глаза.

Более того, многие жители Крыма по-прежнему сохраняют украинское гражданство: это выяснилось минувшей весной, когда начали выплачивать материальную помощь пострадавшим во время пандемии коронавируса. Люди начали подавать заявки на выплаты, но им отказали, так как подобного рода помощь для иностранцев не предусмотрена.

Украина поддерживать своих граждан, живущих в Крыму, не только не спешит, но и лишает их жизненно необходимого. Например, воды.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.06.20

На популярном пляже Севастополя на отдыхающих рухнул навес, власти поспешили откреститься от ЧП. / В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. / Крым и Севастополь в очередной раз провалили ФЦП собственного развития. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»