В Крыму задержали боевика, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году

В Крыму задержали участников нападения на Республику Дагестан в 1999 году. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержаны Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов, последнего взяли на территории Крыма.

«В ходе совместной со Следственным комитетом Российской Федерации работы собраны неопровержимые доказательства соучастия в данном преступлении не понесших уголовного наказания за его совершение уроженцев Ставропольского края Аджиньязова Суртланбека 1972 года рождения и Арсланова Русланбека 1969 года рождения, – сообщили в ведомстве, отметив что Арсланова взяли в Крыму. – Задержаные в орган предварительного следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании меры пресечения».

По официальным данным, во время нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Экономике республики нанесен значительный ущерб.

На сегодняшний день, 7 участников нападения, включая Басаева, ликвидированы, более 80 задержаны, 28 человек до сих пор разыскиваются.

Симферополь, Олег Яковенко

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