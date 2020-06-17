Совет Федерации одобрил поправки к закону о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе

Совет Федерации одобрил поправки к закону о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отменено требование согласовывать с Минэкономразвития России документацию по планировке территории для размещения объектов в рамках инвестиционных проектов участниками СЭЗ.

Кроме того, исключены нормы о возможности выполнения подготовительных работ до выдачи разрешений на строительство таких объектов со дня представления проектной документации на них для проведения ее экспертизы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.06.20

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