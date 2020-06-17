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Среда, 17 июня 2020, 17:23 мск

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Ультрас «Динамо» Киев вывесили баннер в поддержку полицейского, убившего Джорджа Флойда

Фото: antikor.com.ua

Болельщики киевского «Динамо», большинство которых состоит в неонацистских организациях, во время матча вывесили на стадионе баннер с надписью на английском языке «Свободу Дереку Шовэну».

Как известно, полицейский Дерек Шовэн, задушивший коленом темнокожего Флойда, помещён американским судом в тюрьму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», игра проходила в Закарпатье между местной командой «Минай» и столичным клубом «Динамо» Киев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.20

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