Партия Зеленского: Русский язык не получит даже региональный статус на Украине

Украинский язык останется единственным государственным, а русский при президенте Зеленском не получит статус даже регионального языка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Василий Мокан.

«Тезис первый – никто не ставит под сомнение статью Конституции, что единственным государственным языком является украинский, и другие варианты, я считаю, они абсолютно бесперспективны, по крайней мере, в Верховной раде девятого созыва в этом формате (при большинстве партии «Слуга народа» – прим. «НД»).

Такие идеи звучат, что нужно думать о разнообразии языков, у нас куча национальных меньшинств, нужно расширять их права – безусловно, права нацменьшинств нужно также обеспечивать. Мы, как государство, которое стремится к евроинтеграции – никто с этим не спорит. Но ставить под сомнение единственный государственный язык мы не можем», – заявил Мокан.

В тоже время депутат исключил возможность придания русскому языку статуса регионального в юго-восточных областях Украины, так как подобный шаг «грозит безопасности государства».

«Те варианты, которые в свое время предлагала Партия регионов (при Януковиче), что региональные языки... это вот всё, я считаю, что это большая опасность. Потому что в условиях децентрализации, когда сейчас региональной власти предоставляется больше полномочий, если мы их еще наделим возможностью вводить региональный язык, я вижу в этом большую опасность с точки зрения национальной безопасности», – приводит слова Мокана «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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