Без труда: в Крыму в разы выросло число безработных

Уровень безработицы в Крыму с начала года вырос в 4 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество обратившихся в службы занятости крымчан в мае текущего года составило 32 тысячи 681 человек. Из них 26 тысяч 525 жителей республики получили статус безработного. Отметим, что в марте этот показатель составлял 6 тысяч 934 и 6 тысяч 198 жителей республики соответственно.

По данным Крымстата, в первом квартале 2020 года уровень безработицы составлял 0,7%. Но уже в апреле он подскочил до 1,7%, а количество официальных безработных увеличилось до 15 тысяч 220 человек (при 21 тысячи 964 обратившихся за помощью в поиске работы). В мае безработица выросла до 2,9%. Резкий рост обращений пришелся на период действия режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, введенном на полуострове.

В реальности оставшихся без работы и заплаты гораздо больше, утверждают представители различных отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии – общепита и туризма. Огромное количество комментариев крымчан на тему маленьких «хитростей» центров занятости, «редактирующих» статистику, также можно найти в соцсетях.

«Я осталась без работы 20 марта, отправила запрос, прислали в ответ 2 вакансии админом в салон красоты и в гостиницу (и то и другое сейчас не работает). Предложенная зарплата в вакансиях 15 тысяч. Места не работают. Получается, я от них откажусь и пособие мне будет не положено. Что дальше?»

«Сейчас вообще не смотрят ни образование, ни опыт работы, предлагают всё подряд, и человеку, живущему в Форосе, могут предложить работу в Гурзуфе!»

«Когда проблема была, я пришел и мне отказали с намеком на то, что я им статистику подпорчу».

Отметим, что по данным все того же Крымстата, на первое мая наибольшая задолженность по зарплате пришлась как раз на промышленное и обрабатывающее производства – 7 миллионов 260 тысяч рублей и 7 миллионов 101 тысяча рублей. При этом общая задолженность по сравнению с 1 марта выросла почти в 3 раза – с 5 миллионов 527 тысяч до 15 миллионов 896 тысяч рублей.

Как рассказала «Новому Дню» председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, многие представители турбизнеса начали сезон с «минусовым балансом».

«В лучшем случае в текущем сезоне на свои рабочие места смогут вернуться только 20% крымчан, занятых в сфере туризма. Многие владельцы отелей сами встают за стойки ресепшна и собственноручно приводят в порядок свои средства размещения», рассказала эксперт.

Кстати, на данный момент на популярном сервисе Avito в разделе «туризм, рестораны» на 2246 резюме приходится 1416 вакансий.

По оценкам Стамбульниковой, при максимально благоприятных условиях туротрасль полуострова начнет восстанавливаться только через год. При этом не исключен и пессимистичный сценарий.

«Есть опасения, что после референдума последует новая волна ограничений. При таком развитии ситуации крымский турбизнес ждут не кратковременные, а очень глубокие и серьезные потрясения», – уверена Стамбульникова.

Она напомнила, что на полуострове с туризмом связаны многие другие отрасли – «от производства пластиковых стаканчиков до оборудования для отелей, в которых задействованы – ни много, ни мало – две трети жителей Крыма.

«Туристическую сферу, и особенно в Крыму, действительно можно отнести к числу самых пострадавших. При этом нужно обратить внимание, что санаториям, да и крупным отелям достанется больше всего сложностей и последствий. Они, выполняя все требования безопасности и защищенности в полном объеме, как официальные участники рынка, должны будут кроме наверстывания упущенных в простое доходов оплачивать и выполнение всех сложных требований по дезинфекции, социальному дистанцированию и т.д., – говорит медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. – Сейчас сезон стартует очень-очень медленно. Спрос восстанавливается, но пока измеряется в 10% – 20% от прошлого года. Крым для туристов из регионов вообще официально (с возможностью заселения в здравницы, например) планирует открыться с 1 июля. Возможно, конечно, нарастание потока туристов в течение июля-августа, но сравнительные цифры сезона могут не достичь в итоге 50% – 60% от прошлого, и это самый оптимистичный пока прогноз.

Отдельно стоит сказать сейчас о разнице в условиях (требованиях) к старту работ, обследованию на коронавирус у отелей и санаториев. Они пока очень отличаются, и мы ждем, что в ближайшее время эти требования так же будут смягчены, иначе это будет уже конкурентное неравенство, и это будет так же препятствием росту турпотока».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 17.06.20

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