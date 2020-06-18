В Крыму умерли еще 2 человека, зараженные коронавирусом

В Крыму за сутки умерли 2 человека, зараженные коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферопольской городской больнице №7 умер мужчина: его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, обследовали как контактировавшего с инфицированным. Состояние пациента было тяжелым, со всем комплексом болезней он не справился.

В Евпаторийской городской больнице умерла 95-летняя женщина: ее тоже госпитализировали с тяжелой травмой, коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки не выявлено ни одного случая заболевания. Это первый случай с 14 апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.20

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