Первый признак турсезона: в Крыму начал дорожать бензин

В Крыму пошли в рост цены на бензин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15 июня на полуострову фактически начался туристический сезон. Несмотря на то, что санатории пока могут принимать лишь крымчан, а гостинцы и отели официально закрыты, приезжих в Крым уже достаточно много.

И сразу с начала недели бензин начал дорожать: на большинстве заправок цены вплотную приблизились к 50 рублям за литр 95-го бензина. А сегодня бензин этой же марки продают по 50,5 – 50,6 рубля за литр.

С начала июня бензин на крымских заправках вырос в цене на 2 – 2,5 рубля.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.06.20

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