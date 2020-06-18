Первый признак турсезона: в Крыму начал дорожать бензин

В Крыму пошли в рост цены на бензин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15 июня на полуострову фактически начался туристический сезон. Несмотря на то, что санатории пока могут принимать лишь крымчан, а гостинцы и отели официально закрыты, приезжих в Крым уже достаточно много.
И сразу с начала недели бензин начал дорожать: на большинстве заправок цены вплотную приблизились к 50 рублям за литр 95-го бензина. А сегодня бензин этой же марки продают по 50,5 – 50,6 рубля за литр.
С начала июня бензин на крымских заправках вырос в цене на 2 – 2,5 рубля.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 18.06.20
В Крыму умерли еще 2 человека, зараженные коронавирусом. / Поощрение к войне: МИД РФ раскритиковал предоставление Украине статуса партнёра НАТО. / США продадут Украине 16 патрульных катеров за $600 млн. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube