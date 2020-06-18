В администрации Симферополя добавилось департаментов

В администрации Симферополя появились два новых департамента. Соответствующее решение принял городской совет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор в структуре мэрии было 10 департаментов, теперь к ним добавились департамент архитектуры и градостроительства и департамент жилищной политики.

Первый возглавит главный архитектор – кандидатуру уже подобрали, но предпочитают не называть. Напомним, предыдущий главный архитектор Симферополя Ирина Иванова была отправлена в отставку в августе 2018 года через 3 месяца после назначения.

Департамент жилищной политики создан на основе соответствующего управления, которое сейчас возглавляет Елена Ершова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.20

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