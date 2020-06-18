В Севастополе выявляют по 4 ковид-положительных в день

В Севастополе второй день подряд выявляют по 4 вновь инфицированных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в городе коронавирусной инфекцией заболели 195 человек, выздоровели 163 человек, трое умерли.

Напомним, что с 15 июня в Севастополе снято большинство ограничений, введенных в связи с эпидемией.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.06.20

В администрации Симферополя добавилось департаментов. / Крымские чиновники наплевали на угрозу уничтожения пальм на ЮБК (ФОТО). / Зеленский смирился с отменой нормандского саммита в Берлине. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»