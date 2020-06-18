«Мы воюем против России» – президент киевского «Динамо» призвал убрать из Донбасса «российских наёмников»

Президент футбольного клуба «Динамо» Киев Игорь Суркис высказался за вывод из Донбасса «российских наёмников». Таким образом, по его словам, Украина сможет «прекратить войну против России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил украинскому футбольному видеоблогу «ТаТоТаке».

При этом Игорь Суркис обвинил своего брата Григория во лжи. Григорий Суркис состоит в оппозиционной киевскому режиму партии «ОПЗЖ» и считает, что власти развязали гражданскую войну в Донбассе и никакой войны с Россией нет.

«Динамо» позиционирует себя как патриотический клуб. Ваш брат состоит в партии «ОПЗЖ» не очень патриотического направления. У вас разные политические взгляды с ним?», – спросил президента «Динамо» корреспондент.

– У меня нет никаких политических взглядов по одной простой причине. Войну надо прекратить.

– А против кого мы воюем?

– Мы воюем против России.

– Партия, в которой ваш брат, этого не признает.

– Я же не брат, я высказываю свое мнение. Если мы уберем российских, может быть, это не сама армия, а наемников, то нам будет проще вернуть наши земли.

Вместе с тем, Игорь Суркис поспешил отметить, что не занимается политикой.

«И в политику не пошел, никогда не собирался и не пойду, потому что не хочу врать. Знаете, как говорят, «все политики врут, все до единого». Наверное, и мой брат врет там, где выгодно. Так оно работает. И во Франции, везде», – заключил президент киевского «Динамо».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.20

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