Как не потерять доверие крымчан: в Киеве дали бесплатный совет Москве

Слабый правовой надзор из центра и сдача полуострова на откуп местным бандитам – вот главные причины, которые побудили крымчан дружно распрощаться с Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

По его словам, почва для ухода Крыма была подготовлена не только вороватой киевской элитой, но и беспределом местных властей.

«Я согласен... Крыму уделялось крайне мало внимания, Крым был в загоне. Отдали его на откуп местным бандитам, которые занимались бандитизмом в Крыму, отжимом земли и так далее», – сетует Гордон.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.06.20

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