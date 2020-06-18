Как не потерять доверие крымчан: в Киеве дали бесплатный совет Москве

Слабый правовой надзор из центра и сдача полуострова на откуп местным бандитам – вот главные причины, которые побудили крымчан дружно распрощаться с Киевом.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.
По его словам, почва для ухода Крыма была подготовлена не только вороватой киевской элитой, но и беспределом местных властей.
«Я согласен... Крыму уделялось крайне мало внимания, Крым был в загоне. Отдали его на откуп местным бандитам, которые занимались бандитизмом в Крыму, отжимом земли и так далее», – сетует Гордон.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 18.06.20
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