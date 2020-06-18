В Севастополе едва не утонули «Единая Россия» и ЛДПР

В Севастополе подмочило региональные отделения «Единой России» и ЛДПР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на город обрушился ливень. Улицы довольно быстро превратились в бурные реки, так как в Севастополе никак не могут решить проблему ливневок. В итоге, природа сама напомнила представителям городской власти о необходимости ливневых канализаций.

Напомним, 14 из 24 мест в городском Законодательном собрании занимают единороссы, еще 3 – либерал-демократы. И именно им стихия наглядно продемонстрировала, что бывает, когда проблема не решается годами: офисы обеих партий, расположенные на Большой Морской, затопило.

Очевидцы утверждают, что вода в обоих отделениях доходила до колена.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.06.20

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