В Крыму задержали украинца, тайком отправившегося в Предуралье

В Крыму задержали гражданина Украины, тайком отправившегося в Предуралье.

Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управлении ФСБ России по РК, 33-летний уроженец Запорожья обошел посты украинских пограничников и переправился через залив Сиваш. На российской территории его задержал пограничный наряд. Мужчина прояснил, что отправился к друзьям в Пермский край.

Нарушителя задержали на 48 часов для выяснения обстоятельств.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.06.20

Турки женили президента Украины на Вере Брежневой. / В Севастополе едва не утонули «Единая Россия» и ЛДПР. / У минимущества Крыма появился новый руководитель. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»