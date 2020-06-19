В Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавируса

В Крыму подтверждены 15 новых случаев COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продолжает расти заболеваемость в Евпаторийской больнице: выявлено еще 9 зараженных – 7 пациентов и 2 медика. 2 человека инфицированы в Ялте. По 1 – в Феодосии, Красногвардейском, Красноперекопском и Симферольском районах.

Последний мужчина более недели назад вернулся из Ленинградской области. А 16-го вызвал скорую помощь в связи с симптомами инфекционного заболевания. Отметим, что режим самоизоляции для прибывших на полуостров в РК сняли только с 15 июня, однако, рассказывая о заболевшем симферопольце, представители Роспотребнадзора не упомянули, что он находился на самоизоляции. Иными словами, мужчина в течение нескольких дней мог контактировать с большим количеством людей.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 590 крымчан, 20 из них скончались. Продолжают лечение 180, 9 из них в тяжелом состоянии.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.06.20

В Крыму задержали украинца, тайком отправившегося в Предуралье. / Турки женили президента Украины на Вере Брежневой. / В Севастополе едва не утонули «Единая Россия» и ЛДПР. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»