Симферополь и ЮБК предупредили о сильных ливнях

В столице Крыма объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во второй половине дня в Симферополе ожидаются сильные ливни, гроза и град. По данным ГУ МЧС по РК, все это будет сопровождаться шквалистым ветром.
Аналогичная погода прогнозируется и на Южном берегу Крыма.
В данных погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
Возможность ливней и гроз сохраняется и на выходные.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 19.06.20
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