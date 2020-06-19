Симферополь и ЮБК предупредили о сильных ливнях

В столице Крыма объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во второй половине дня в Симферополе ожидаются сильные ливни, гроза и град. По данным ГУ МЧС по РК, все это будет сопровождаться шквалистым ветром.

Аналогичная погода прогнозируется и на Южном берегу Крыма.

В данных погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Возможность ливней и гроз сохраняется и на выходные.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.06.20

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