В Крыму подняли со дна моря столетний якорь

В Крыму подняли со дна моря якорь, которому более 100 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, якорь обнаружили в Феодосийской бухте – он лежал на 10-метровой глубине в 300 метрах от берега.

Поднять пятитонную находку пытались неоднократно, но безуспешно. На этот раз спасателям понадобилось несколько дней и специализированные устройства – парашюты-понтоны.

«Якорь идентифицирован как якорь Холла, изготовлен был в 1906 году, на нем просматривается клеймо. – рассказали в МЧС. – Однозначного ответа, на каком судне использовался якорь, на сегодня нет, но наиболее вероятным историки считают принадлежность его линкору «Парижская коммуна», который впоследствии был переименован в «Севастополь».

Линкор был заложен в 1909 году на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду в июне 1911 года. В марте 1921 года экипаж линкора поддержал Кронштадское восстание, после подавления которого команду почти полностью заменили, а сам корабль переименовали в «Парижскую коммуну».

В 1929 году линкор вошел в состав Черноморского флота и стал флагманом. Во время Великой Отечественной войны линкор участвовал в обороне Севастополя и Керченского пролива, участвовал в высадке морского десанта в Судаке в январе 1942 года.

31 мая 1943 года линкору было возвращено первоначальное наименование «Севастополь».

Предположительно, якорь был оставлен в Феодосийской бухте в январе-феврале 1942 года. Но как он там оказался и по какой причине сброшен, пока не ясно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.06.20

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