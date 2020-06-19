Крым значительно опередил Сочи по стоимости отдыха

Отдых в Сочи текущим летом обойдется россиянам дешевле, чем в Крыму. К такому выводу пришли аналитики сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel. В исследовании анализировались туры на двоих продолжительностью 7 дней с учетом перелета и размещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимальная стоимость тура из Москвы в Сочи в июле составит 13 тыс 925 рублей, в Крым – 14 тыс 556 рублей. Путешествие из Санкт-Петербурга в Сочи обойдется в 16 тыс 305 рублей, а в Крым – 17 тыс 367. Отдых в Сочи с перелетом из Екатеринбурга – 18 тыс 536 рублей, а в Крыму – на 72% дороже (31 тыс 949 рублей).

В августе отдых будет дороже: в Сочи, в среднем, на 36%, в Крыму – на 62%.

«Вероятно, низкими ценами в июле туроператоры стараются простимулировать первую волну туристов, которые затем развеят опасения тревожных путешественников», – цитируют «Известия» сооснователя сервиса Дмитрия Малютина.

В августе подорожают и билеты: из Москвы в Сочи – на 37%, в Симферополь – на 7%. При этом в июле перелет в Сочи стоит на 42% дешевле, чем в Крым при примерно одинаковом расстоянии, в августе – на 26%.

Из Санкт-Петербурга разница в цене билетов на самолет в Сочи и Симферополь составляет 35% и 23% соответственно, из Екатеринбурга – 27% и 16%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.06.20

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