В Севастополе могут ввести график подачи воды

В Севастополе могут ввести график подачи воды – об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Если водохранилище не будет наполняться, в августе будем рассматривать такую возможность», – уточнил градоначальник.

ВРИО, как и его предшественники, поднял вопрос о глобальном обновлении городских водопроводных сетей, потери в которых, по его мнению, превышают 30%.

Однако Развожаев явно недооценивает ситуацию. Как уже сообщал «Новый День», специалисты утверждают, что потери составляют не менее 40%, а то и более 50%. Причина – физический износ (коррозия) трубопроводов.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.06.20

Крым значительно опередил Сочи по стоимости отдыха. / В Крыму подняли со дна моря столетний якорь. / Итальянский сценарий на пороге: Украина бросает Нацполицию на борьбу с коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»