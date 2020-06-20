Число зараженных Covid-19 в Крыму приблизилось к 600

В Крыму за сутки подтверждены 5 новых случаев коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в РК всего выявлены 595 положительных на Covid-19. 20 из них скончались, в том числе непосредственно от коронавируса – 7.
На сегодняшний день лечение продолжают 180 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3 тысячи 222 человека, в том числе изолированы в обсерваторах – 937 человек.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 19.06.20
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