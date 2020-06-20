На Украине запретили проводить референдум об отделении Крыма

Новым законом о референдуме, принятым недавно украинским парламентом, не предусмотрено всенародное голосование по вопросу выхода регионов из состава Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член президентской партии «Слуга народа», вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Таким образом, команда Зеленского исключила любую возможность поставить на всеукраинское голосование вопрос об отделении Крыма, который в Киеве считают своим. Как известно, подобная инициатива время от времени озвучивалась различными политиками.

«Мы поставили ограничения на вопросы, которые противоречат территориальной целостности, потому что, я подчеркиваю еще раз – мы должны были вложить, что всеукраинским референдумом решается вопрос изменения территории, в том числе конституционная норма, которая предусмотрена той же 63-й статьей Конституции, но мы сразу ввели ограничения», – заявил соратник украинского президента.

Между тем, в законе оставлена норма о референдуме по присоединению к Украине новых территорий.

«Не может быть вопроса, который касается разрыва территориальной целостности, только с одним условием – что может проводиться референдум, но на прирост Украины, не на уменьшение. Чтобы никто не торговал территориями Украины», – отрезал Стефанчук.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.06.20

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