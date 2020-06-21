«Крым всегда был нашим» – Путин

Россия не «обрела» и не «приобрела» Крымский полуостров в 2014 году. Крым всегда был и будет российским, и с этим этим фактом придётся смириться всем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин, реагируя на реплику ведущего.

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», – отметил президент и добавил, что возвращение полуострова в родную гавань в 2014 году прошло по всем демократическим правилам.

«Это высшая степень проявления демократии... А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», – приводит ТАСС слова Путина.

Симферополь, Иван Капустин

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