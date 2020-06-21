Из дома не выходить: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 июня на полуострове ожидаются сильные ливни, местами (например, на ЮБК) возможно выпадение месячной нормы осадки – более 30 мм, грозы, крупный град. Ветер при порывах будет достигать 25 метров в секунду.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

МЧС Крыма и ГУМЧС России по РК рекомендуют воздержаться от выхода на улицу в непогоду. Находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон, во время грозы не включать электроприборы.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 22.06.20

Ялтинских дворников обяжут сделать город чище Ниццы. / Время серебристых облаков: начался период летнего солнцестояния. / «Крым всегда был нашим» – Путин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»