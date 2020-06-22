На одной из АЗС Крыма произошел взрыв, есть пострадавшие

На одной из автозаправочных станций Крыма взорвался газ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне в Керчи: во время заправки внутри легковушки разорвало газовый баллон. По другой версии, взрыв произошел в момент, когда водитель запустил двигатель. Госпитализированы четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Второй – в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие повреждения.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 22.06.20
Из дома не выходить: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. / Ялтинских дворников обяжут сделать город чище Ниццы. / Время серебристых облаков: начался период летнего солнцестояния. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube