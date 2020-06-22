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Понедельник, 22 июня 2020, 07:58 мск

Новости Крым

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На одной из АЗС Крыма произошел взрыв, есть пострадавшие

На одной из автозаправочных станций Крыма взорвался газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне в Керчи: во время заправки внутри легковушки разорвало газовый баллон. По другой версии, взрыв произошел в момент, когда водитель запустил двигатель. Госпитализированы четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Второй – в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие повреждения.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.06.20

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