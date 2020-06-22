В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», умерла женщина, поступившая в Евпаторийскую больницу с тяжелой травмой головы и рядом сопутствующих заболеваний. Была она инфицирована до госпитализации или заразилась уже в больнице, не сообщается.

За сутки В РК подтверждены 5 случаев коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии, по официальным данным, в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции. 21 зараженный умер. 403 выписаны. Продолжает лечение 191 человек (озвученные данные не сходятся с заявленной общей суммой зараженных), 12 из них в тяжелом состоянии.

Симферополь, новый День, Лиана Макоба

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