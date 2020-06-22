На Украине русский язык защитили батоном колбасы

В Киеве русский язык защитили батоном колбасы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стычка между русскоговорящим украинцем и «щирым патрiотом» произошла в супермаркете «АТБ». Адепту мовы не понравилось, что один из покупателей говорит с кассиром на русском языке, и он начала громко обличать «нарушителя». Но не учел разность темпераментов и комплекции: русскоязычный киевлянин расплатившись за продукты, схватил обличителя в охапку, вытолкал из магазина. Поскольку руки у мужчины были заняты покупками, щуплый защитник мовы выпал из недружественных объятий и попытался сбежать, но получил батоном колбасы по спине и голове.

Спасаясь от размахивающего колбасой оппонента, «патрiот» запрыгнул на высокий парапет и пнул ногой в спину повернувшегося к своей машине обидчика, но не удержался и со всего маху рухнул с высоты парапета на асфальт.

Возмущенный коварным нападением сзади киевлянин еще несколько раз огрел его колбасой, а когда увидел во что превратился батон, так расстроился, что добавил свидомому кулаком.

В конце концов, победу одержал русскоязычный. Колбаса схватку не пережила.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.06.20

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