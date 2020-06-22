На Украине под контролем США создадут новейшую историю страны

На Украине напишут новейшую историю страны на деньги США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдепартамент США выделит 150 тысяч долларов на создание медиаконтента по новейшей истории Украины.

Выигравшему грант предстоит разработать «инновационный, краудсорсинговый, цифровой» продукт на основе историй, рассказанных украинцами о «недавнем прошлом страны и развитии украинской демократии».

Работа будет проводиться под надзором посольства США на Украине.

«В заявках должны быть обозначены планы по определению круга подходящих участников и их обучению методикам цифрового повествования, включая навыки проведения интервью и записи собственных историй (или историй соседей, родственников и друзей) в формате, пригодном для вещательных продуктов профессионального качества», – сообщают в ведомстве.

В рамках проекта, в числе прочего, должны быть отражены такие темы как авария на Чернобыльской АЭС, распад СССР, «революция достоинства» и «оранжевая революция».

«Приветствуется акцентирование внимания на тех исторических событиях, которые часто искажаются в российских дезинформационных сообщениях и/или иным образом используются злонамеренными иностранными субъектами в своих целях», – говорится в конкурсной документации.

Распространять созданный контент планируют с помошью Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.06.20

Зеленский не знает – верить или не верить Путину. / На Украине русский язык защитили батоном колбасы. / В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»