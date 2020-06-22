В Кремле ответили на вопрос о территориальных претензиях России

Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так чиновник прокомментировал слова Путина, прозвучавшие в эфире телеканала «Россия 1».

«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», – заявил накануне Путин.

По словам Пескова, речь в заявлении президента РФ шла о том, что подобная история больше не должна повториться, поэтому и вносятся сооответствующие поправки в Конституцию РФ.

«Он (президент) говорил о ранее допущенных системных ошибках в конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства... Речь шла именно об ошибках, которые ранее были допущены и очень важных моментах, которые не были додуманы в конституции», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

При этом Песков отказался комментировать, какие территориальные подарки от русского народа и каким странам имел в виду российский президент.

Отметим, ранее Владимир Путин заявил, что Россия не «приобрела Крым», а сами крымчане выразили желание вернуться в состав России.

Симферополь, Иван Капустин

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