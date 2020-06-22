В Симферополе по вине коммунальщиков едва не погиб ребенок

В Крыму начали проверку по факту падения шестилетнего мальчика в канализационный коллектор.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 21 июня в Симферополе на улице Мате Залки ребенок, находясь с матерью возле дома, наступил на фанеру и провалился в коллектор для сбора воды.

Ребенок уже с головой уходил под воду, но его спас проходивший мимо мужчина. «Мальчика доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», – отметили в ведомстве.

В ходе проверки следователи выясняют ответственных за обслуживание данной территории и поддержание коммунальных объектов в должном состоянии.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.06.20

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