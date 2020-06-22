Тимошенко поможет «Газпрому» разорвать транзитный договор с Украиной

Юлия Тимошенко инициировала иск о признании антиконституционной сделки по отторжению газотранспортной системы Украины от НАК «Нафтогаз». Если суд встанет на её сторону, то «Газпром» может потребовать либо пересмотра, либо разрыва контракта по транзиту газа в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«После этого, скорее всего, секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор»,– заявил Коболев.

Напомним, Еврокомиссия потребовала от Украины разделить газодобычу и транспортировку газа «по европейским правилам». В результате правительство «Незалежной» выделило из структуры «Нафтогаза» ГТС Украины.

В конце декабря прошлого года при поддержке Еврокомиссии был подписан пятилетний транзитный контракт с «Газпромом» на новых условиях.

После долгих споров Москва согласилась поставить в Европу через Украину 60 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд в последующие четыре года.

По договору на условиях «качай или плати» «Газпром» будет вынужден заплатить Украине более 7 млрд долларов за пять лет, независимо от перекачиваемых объёмов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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