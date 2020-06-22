В Севастополе зараженный коронавирусом разгромил инфекционный бокс

В Севастополе пациент больницы, зараженный коронавирусом, разгромил инфекционный бокс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанин после получения положительного анализа на COVID-19 отказался от госпитализации и несколько дней скрывался. Его разыскали сотрудники полиции и доставили в инфекционную больницу. Севастополец с поражением не смирился и устроил в боксе, куда его поместили, дебош: разбил окно и сломал мебель. При этом он нецензурно оскорблял медиков.

После того, как мужчина завершит курс лечения, ему предстоит объясняться со следователями.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 22.06.20

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