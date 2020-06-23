В Крыму вновь резко выросло число выявленных за сутки случаев коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Вчера этот показатель равнялся 5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из количества подтверждённых случаев 7 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Отметим, что в двух случаях инфекцию завезли из других регионов.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 623 случая заражения коронавирусной инфекцией, 21 человек скончался.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.06.20

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