«Зону оцепить, к ветеранам никого не подпускать!» В Крыму рассказали, как пройдут Парады Победы

В Крыму разрешили проведение массовых мероприятий. Но только в двух городах и только на один день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в свой указ от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», разрешив 24 июня в Симферополе и Керчи провести массовые мероприятие в рамках торжеств, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Речь идет о военных парадах и фейерверках.

В парадах примут участие ветераны войны и боевых действий – их к месту формирования колонн собираются привезти централизовано. Тех, кто разместиться на гостевой трибуне, обещают подвозить индивидуально. По словам главы РК Сергея Аксенова, все водители прошли тест на коронавирус.

«Ветеранскую зону оцепить Росгвардией, к ветеранам никого не подпускать», – распорядился Аксенов.

Что касается остальных гостей, то на трибуны грозятся пропускать только тех приглашенных, кто пройдет сегодня экспресс-тест. В выделенной смотровой зоне должны расставить места с соблюдением социальной дистанции.

Горожане тоже могут прийти посмотреть парад – у них требовать результаты теста не будут, но без маски никого не пустят (их обещают бесплатно раздавать возле пропускных рамок, установленных на входе в общественную зону). Будет закрыт проход и для людей с повышенной температурой, измерять которую будут тоже у рамок.

В самой зоне керчан и симферопольцев просят соблюдать социальную дистанцию, но, как показывает практика, выполнение этой просьбы весьма сомнительно.

Парад в Симферополе будет проходить на участке проспекта Кирова от улицы Гоголя до улицы Карла Маркса, в Керчи – на улице Кирова. Движение автотранспорта на этих участках 24 июня перекроют с 6:30 до 11:30. Зрителей просят прибыть на место до 9:30. Масочный режим обязателен для всех.

«Завтра, правда, обещают ливни с градом, – отметил глава РК, – но это не помещает. Раз уж решили проводить, парад состоится при любой погоде. Выдайте ветеранам зонтики».

В 22:00 должно состояться еще одно массовое мероприятие – фейерверки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.06.20

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