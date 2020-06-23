Кино и танцы: в Крыму разрешили работать практически всем

В Крыму с 1 июля возобновляют практически все виды деятельности. Соответствующие изменения в указ от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» сегодня внес глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля режим повышенной готовности и масочный режим сохраняются. По-прежнему запрещены любые массовые мероприятия (исключение сделано только для 24 июня), вывоз организованных детских групп за пределы региона, до 1 августа приостановлена деятельность хостелов и выставочных залов, образовательных учреждений (за исключением отдельных видов профессионального обучения).

Сохраняется обязательная обсервация для прибывших из-за границы, а также требования ко всем работающим организациям и предпринимателям по термометрии сотрудников и дезинфекции.

С 1 июля, помимо уже снятых ограничений, разрешено открывать детские лагеря, любые кинозалы, санаторно-курортные организации. Разрешена творческая, спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность.

Правда, закрытыми остаются бассейны и спортивные секции, но по ним решение должно быть принято до конца текущей недели. «Если уж в Москве открывают бассейны при таком количестве зараженных и умерших, то нам-то кто мешает?» – заявил Аксенов. Правда, поручил ознакомиться с последними исследованиями и выяснить, передается ли вирус через воду.

Те, кто собирается начать работу с 1 июля в рамках разрешенной деятельности, должен подать уведомление через сайт правительства РК и подписать обязательство о соблюдении требований Роспотребнадзора.

Симферополь, Лиана Макоба

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