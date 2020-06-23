В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина 1935 года рождения находился в реанимации с тяжелыми хроническими заболеваниями, предварительно не связанными с COVID-19. Инфекция у него была выявлена в ходе обязательного скрининга.

Добавим, что из продолжающих в РК лечение 187 зараженных, 11 находятся в тяжелом состоянии.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.06.20

Кино и танцы: в Крыму разрешили работать практически всем. / «Зону оцепить, к ветеранам никого не подпускать!» В Крыму рассказали, как пройдут Парады Победы. / В Крыму вновь резко выросло число выявленных за сутки случаев коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»