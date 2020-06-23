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Вторник, 23 июня 2020, 13:08 мск

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В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина 1935 года рождения находился в реанимации с тяжелыми хроническими заболеваниями, предварительно не связанными с COVID-19. Инфекция у него была выявлена в ходе обязательного скрининга.

Добавим, что из продолжающих в РК лечение 187 зараженных, 11 находятся в тяжелом состоянии.

Симферополь, Олег Яковенко

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