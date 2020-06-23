Как бы не смыло: в Крыму ожидаются сильные осадки

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: несколько дней полуостров будет заливать.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня до конца дня, а также 24 и 25 июня в Крыму ожидаются ливни, местами сильные – более 30 мм, грозы, крупный град, шквалистый ветер (скорость будет достигать 25 метров в секунду).

Сегодня ливни могут обрушиться на север и северо-восток полуострова. Завтра сильные осадки и грозы утром и вечером возможны в центральных районах Крыма, включая Симферополь, а также на ЮБК. На восточном и западном побережье грозы и кратковременные дожди ожидаются днем (на западе – и грядущей ночью).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.06.20

Украинцы требует от Зеленского остановить войну в Донбассе и оставить в покое Крым. / Киев потребовал от Москвы $600 млн за «аренду» базы ЧФ в Севастополе. / В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»