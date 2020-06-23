Самолет для усиления осадков: глава Крыма решил потягаться с природой

Глава Крыма Сергей Аксенов похвастался уникальными технологиями, позволяющими решить водную проблему полуострова. Правда, это решение может обернуться гораздо большими проблемами.

Как неоднократно сообщал «Новый День», Крым всегда страдал от дефицита влаги. В советское время для решения этой проблемы построили Северо-Крымский канал для переброски воды из Днепра. Но в 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, Украина канал перекрыла, предпочтя сливать излишки днепровской воды в море.

С тех пор ученые ежегодно предлагают разнообразные варианты обеспечить полуостров водой, а крымские власти, так же регулярно обещая решить вопрос, отвергают эти предложения под разными предлогами.

И, наконец, вчера вечером глава РК объявил, что выход найден:

«В прошлую пятницу состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков, – заявил Аксенов в соцсетях. – Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, при этом не нанося никакого вреда экологии».

Но, глава РК, склонный к громким заявлениям, похоже, переборщил и с уникальностью технологии, и с ее безвредностью. «Единственное в своем роде воздушное судно» – это самолет Ан-26 «Циклон». По сути, это обычный транспортный борт, но у него по бокам фюзеляжа установлены устройства для отстрела пиропатронов с йодистым серебром.

«Выстрелы» производятся на высоте около пяти километров над землей. Пиропатрон массой 75-80 граммов сгорает примерно за 40 секунд, выделяя продукты горения йодистого серебра. Попадая на облака, они вызывают процесс кристаллизации воды: начинают формироваться снежинки. Один грамм йодистого серебра дает начало для 10 в 13-й степени льдинок. Нескольких граммов вещества достаточно, чтобы из среднего размера облака вылилось 10 тысяч тонн воды. Весь процесс занимает около 30 минут.

Первоначально эту технологию в России разрабатывали для тушения пожаров и орошения полей, но начали активно применять для разгона облаков над столицей в дни больших праздников (если увеличить дозу реагента, то процесс кристаллизации воды ускоряется, а момент излива, наоборот, откладывается). Пользуются ею и по первоначальному назначению: например, в 2019 году при тушении крупных лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае.

Монополия на «разгон» облаков и искусственные дожди принадлежит отделу активных воздействий Росгидромета. Его сотрудники утверждают, что технология абсолютно безопасна. Однако на самом деле соответствующих исследований пока не проводили (по крайней мере, данных об этом нет).

Между тем, регулирование погоды – затея небезобидная. Так, во время «разгона» облаков на Москвой жители Тверской области утверждают, что после проведения мероприятий по улучшению погоды в столице, на них обрушивались осадки невероятной интенсивности. От перепадов атмосферного давления у людей ухудшалось самочувствие, избыток влаги губил посевы, заливало дома и целые поселки. В Крыму такое происходит буквально после каждого сильного ливня. Например, пострадавшим от затопления во время дождей, выпавших на этой неделе, в Первомайском районе придется оказывать помощь из республиканского бюджета.

Наконец, вмешательство в природные «планы» приведет к тому, что от засухи начнут страдать другие регионы, до которых «расстрелянные» над Крымом тучи должны были донести воду. А это грозит межрегиональными и даже международными конфликтами.

Есть и еще один нюанс: йодид серебра вместе с небесной влагой будет изливаться на Крым. Серебро – это тяжелый металл, он накапливается в организме. Недаром в санитарных нормах России – СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая» – серебру присвоен класс опасности 2 (высокоопасное вещество). В этой же группе находятся свинец, кобальт, мышьяк, цианиды и так далее. Избыток е серебра в организме человека вызывает аргироз, который ведет к патологиям дыхательной и выделительной систем, воспалению органов пищеварительного тракта, ухудшению зрения. Заболевание может закончиться параличом дыхания.

Йод в больших концентрациях оказывает разрушительное воздействие на белковые структуры клеток тела. Возможно развитие аллергических реакций и анафилактического шока, оттенка гортани. Йод хорошо всасывается из пищеварительного тракта в кровь, после чего наступает общее отравление с признаками поражения центральной нервной системы, печени, сердечно-сосудистой системы и почек.

Впрочем, Сергей Аксенов с 2014 года ежегодно обещает ликвидировать вододефицит. Но до сих пор проблему решает, в основном, природа.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.06.20

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